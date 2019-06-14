В смартфонах Huawei стали показывать рекламу на экране блокировки

В смартфонах Huawei стали показывать рекламу на экране блокировки14.06.2019 22:56
Huawei решила, что в летний период пользователям лучше воспользоваться сервисом Booking.com.
В Сети стали жаловаться, что на смартфонах Huawei стала появляться реклама, причем ее заметили владельцы флагманских и среднего уровня смартфонов.
В социальных сетях владельцы Huawei P30 Pro, P20 Pro, P20, P20 Lite и Honor 10 стали сообщать, что на экране блокировки стала появляться реклама популярного в мире сервиса Booking.com.
Такая реклама демонстрируется в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Германии и Южной Африке.
Стоит отметить, что реклама показывается тем, у кого в настройках установлена опция показа случайных обоев.
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