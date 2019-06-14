В смартфонах Huawei стали показывать рекламу на экране блокировки

Huawei решила, что в летний период пользователям лучше воспользоваться сервисом Booking.com.

В Сети стали жаловаться, что на смартфонах Huawei стала появляться реклама, причем ее заметили владельцы флагманских и среднего уровня смартфонов.

В социальных сетях владельцы Huawei P30 Pro, P20 Pro, P20, P20 Lite и Honor 10 стали сообщать, что на экране блокировки стала появляться реклама популярного в мире сервиса Booking.com.

Такая реклама демонстрируется в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Германии и Южной Африке.

Стоит отметить, что реклама показывается тем, у кого в настройках установлена опция показа случайных обоев.