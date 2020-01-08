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В смартфонах 2020 года появятся новые 48-мегапиксельные камеры

08.01.2020 18:41

Если ранее поставками 48-мегапиксельных модуле занимались компании Samsung и Sony, то теперь появился новый поставщик.
Дело в том, что вышеупомянутые компании не могли обеспечить все компании своими модулями камер, но теперь все изменится, так как в этом сегменте появился еще и производитель OmniVision.

Эта компания представила свою 48-мегапиксельную камеру, заявляя, что она сможет делать качественные снимки.

Модуль имеет название OV48C и он достаточно компактный, при этом оптический формат составляет 1/1,3 дюйма, а размер пикселей составляет 1,2 мкм.

Новый датчик позволит делать качественные фото, в том числе и в режиме ночной съемки. Также заявлена технология объединения пикселей с фильтром Quad Bayer, но в таком случае разрешение снизится до 12 Мп.

Есть и поддержка записи видео в разрешении 8К без объединения и 4К с частотой 60 к/ч в случае объединения пикселей.

С помощью новой камеры можно создавать и замедленное видео 240 к/с при разрешении Full HD или 360 к/с при разрешении 720p. Также стоит отметить цифровой зум, фазовый автофокус и поддержку HDR. \

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