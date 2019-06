В смартфон Xiaomi Mi 9 установили подэкранную камеру

Недавно сообщалось, что китайская компания ведет разработку нового смартфона, в котором фронтальная камера будет расположена под экраном.

Сегодня появились и первые доказательства этим данным, помимо патентных изображений. Авторитетный инсайдер опубликовал видеоролик, в котором показали два смартфона Xiaomi Mi 9. Один из них серийный, а второй отличается подэкранной камерой.

В видео показали, как работает фронтальная камера и оказалось, что ее работа будет одинаковой на всех будущих подобных моделях.

Дело в том, что сегодня было опубликовано видео с таким же смартфоном от Орро. При запуске фронтальной камеры на экране в верхней части будет появляться черная полоска, которая исчезает после выхода из приложения, запускающего камеру.

Похоже, что протестировать новую технологию в компании решили на смартфоне Xiaomi Mi 9.

Today is a good day, Xiaomi showed off the screen camera technology! A hidden camera was installed on the Xiaomi Mi 9 to achieve a self-portrait that looks good. pic.twitter.com/NJVGtWMvsC

— Ice universe (@UniverseIce) 3 июня 2019 г.