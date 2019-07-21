В следующем году iPhone получит новый дисплей

По заявлению инсайдера под ником Ice Universe, «яблочная» компания в своих новых смартфонах установит экраны с кадровой частотой до 120 Гц.

Источнику удалось узнать, что в следующем году в iPhone появятся дисплеи с изменяемой кадровой до 120 Гц.

Сейчас Apple ведет переговоры о поставке таких дисплеев, причем поставщиками могут стать корейские производители — Samsung и LG.

Стоит отметить, что сейчас 120 Гц дисплеи успешно устанавливают в игровые смартфоны, а Apple всегда свои аппараты позиционировала как игровые, тем более что в 2019 году Apple запустит фирменный игровой сервис, поэтому ей обязательно нужны аппараты, которые пользователям дадут максимальное погружение в игровой процесс.