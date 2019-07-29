В шведском Media Markt открыли предзаказ на Sony PlayStation 5

MediaMarkt решил начать принимать заказы на консоль PlayStation 5, и это несмотря на то, что до ее презентации еще очень далеко. Презентация консоли должна состоятся в 2020 году.

Отдельная страница для заказа появилась в шведском магазине MediaMarkt. Там за приставку просят внести предоплату 9999 шведских крон, что в пересчёте составляет около 1000 долларов.

Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.

Дело в том, что за такую сумму игровую приставку мало кто будет покупать, а значит не будет и продаж игр, на которых игровое подразделение Sony и зарабатывает.

Напомним, в Sony PlayStation 5 установят очень быстрый SSD накопитель, процессор на 7-нм платформе и графический ускоритель с поддержкой трассировки лучей.