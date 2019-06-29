В Шанхае Huawei представила свою новую стратегию «1 + 8 + N»29.06.2019 15:29
На выставке электроники в Шанхае китайская компания Huawei представила новую стратегию «1 + 8 + N». Она охватывает весь спектр выпускаемой продукции марки включая те, которые будут представлены в 2019 году.
Под категорией «1» подразумеваются смартфоны, «8» обозначает компьютеры, планшетны и телевизоры, которые должны появится в текущем году, а также носимую электронику и автомобили.
«N» обозначили системы «умного» дома, спорт, мобильные офисы и сервисы.
Презентацию новой стратегии вел топ-менеджер ответственный за производство мобильных продуктов для потребителей Хе Ганг.
Он отметил, что в современном мире самым главным стал смартфон, так как через него можно управлять всеми продуктами, а для расширения возможностей используется уже компьютеры и планшеты, тогда как вокруг всей электроники действуют сервисы и устройства Интернета вещей.
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