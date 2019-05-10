В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG

Аналитики фирмы Canalys опубликовали данные по поставкам смартфонов на рынке Северной Америки и оказалось, что в первом квартале этого года рынок серьезно просел.

В отчетный период там было продано в общей сложности 36,4 млн новых смартфонов, а этот результат оказался на 18% меньше.

Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.

Apple все же занимает первой место, но в первом квартале объёмы продаж сократились на 19% и составили 14,5 млн единиц. На втором месте остаются смартфоны Samsung, популярность которых выросла на три процента до 10,7 млн реализованных экземпляров.

LG стала третьей, но похоже скоро она покинет тройку, так как ее объёмы продаж составили 4,8 млн штук, что на 24% меньше.

На четвертом месте расположились смартфоны Motorola от Lenovo, а также TCL. Объёмы продаж первых выросли на 42% до 2,4 млн штук, а рост продаж у второй составил 31% до 1,4 млн ед.