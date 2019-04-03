В Сети слили новые фотографии смартфона Meizu 16s

Новый флагманский смартфон уже тестировали в популярных бенчмарках и даже появлялись живые фото, не говоря уже о рендерах.

На этот раз китайский источник опубликовал в Сети новые фотографии смартфона Meizu 16s, где показали, что в аппарате будет очень тонкие рамки, в том числе и верхняя, где расположилась селфи-камера.

Как уже сообщалось ранее, флагман получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, а диагональ дисплея будет 6,2 дюйма.

Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 855, а оперативной памяти предложат 6 ГБ, тогда как постоянной будет 128 ГБ.

К тому же в модели установят основную камеру с главным модулем на 48 Мп.