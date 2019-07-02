В Сети рассказали про бета-версию EMUI 10 с Android 10

В Сети рассказали про бета-версию EMUI 10 с Android 1002.07.2019 21:22
В Сети тестировщики стали рассказывать про бета-версию EMUI 10 с операционной системой Android 10. Сейчас оболочку и новый Android тестируют на 20 моделях смартфонов от Huawei.
Так, владельцы Huawei P30 Pro с установленной бета-версию EMUI 10 рассказывают, что внешнее EMUI 10 и EMUI 9 не сильно отличаются, но новая оболочка с Android 10 Q работает значительно быстрее.
Среди видимых изменений между EMUI 10 и EMUI 9 отметили измененный виджет погоды и полупрозрачный фон в раскрывающемся меню. Также в приложении камера появились новые шрифты, значки и вкладки.
Было отмечено, что в EMUI 10 скорость работы между задачами и плавность переключения режимах стала значительно лучше.
Пока бета-версия EMUI 10 находится на раннем тестировании и к финальному выходу она может стать еще лучше и быстрее.
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