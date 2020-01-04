В Сети рассекретили внешность беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+

Одновременно с презентацией флагманской серии смартфонов Galaxy будут представлены и обновленные беспроводные наушники Galaxy Buds+.

До показа как смартфонов, так и наушников еще достаточно далеко, но инсайдеры в Сети уже раскрыли внешность наушников.

Источником рендерных изображений стал портал 91mobiles, который опубликовал рекламный постер, где видно, что наушники и футляр получат небольшие внешние изменения, и новый цвет – голубой.

По слухам, в Galaxy Buds+ появится шумоподавление, как и новых AirPods Pro от компании Apple.

Также в наушниках от корейской компании увеличат емкость аккумуляторов.

Сегодня стало известно, что презентация Galaxy S11 (возможно серия получит название S20), а также Galaxy Buds+ будут показаны 11 февраля, то есть за две недели до выставки электроники в Барселоне.