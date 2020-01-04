В Сети рассекретили внешность беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.91 EUR/RUB: 69.38 BTC/USD: 7412.15

5 февраля : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

В Сети рассекретили внешность беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+

04.01.2020 19:55

Одновременно с презентацией флагманской серии смартфонов Galaxy будут представлены и обновленные беспроводные наушники Galaxy Buds+.
До показа как смартфонов, так и наушников еще достаточно далеко, но инсайдеры в Сети уже раскрыли внешность наушников.

Источником рендерных изображений стал портал 91mobiles, который опубликовал рекламный постер, где  видно, что наушники и футляр получат небольшие внешние изменения, и новый цвет – голубой.

По слухам, в Galaxy Buds+ появится шумоподавление, как и новых AirPods Pro от компании Apple.

Также в наушниках от корейской компании увеличат емкость аккумуляторов.

Сегодня стало известно, что презентация Galaxy S11 (возможно серия получит название S20), а также Galaxy Buds+ будут показаны 11 февраля, то есть за две недели до выставки электроники в Барселоне.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги