В Сети распространили первое «живое» фото Samsung Galaxy S10

Живой снимок нового флагманского смартфона от корейской компании распространил известный инсайдер Эван Бласс.

Последний утверждает, что фотографию он получил от проверенного источника и на ней раскрывается лицевая часть нового Samsung Galaxy S10.

Пока остается загадкой, почему на снимке замаскировали иконки на экране, но единственное, что ясно так это тот факт, что рамки в модели будет существенно уже, чем у предшественника.

Кроме этого, стоит обратить внимание и на отверстие в верхнем правом углу, которое оказывается достаточно большим.

Напомним, флагманские модели Samsung Galaxy S10 будут представлены в следующем месяце на выставке MWC 2019.