В Сети распространили фото фронтальной панели смартфона Nokia 9

В компании Nokia работают над новым флагманским смартфоном Nokia 9, изображения и фото которого ранее публиковались, но в основном демонстрируя заднюю панель.

При этом теперь с Сети распространили фото фронтальной панели смартфона Nokia 9.

Судя по снимкам, модель может разочаровать поклонников, ведь выреза в ней не будет, а верхняя панель достаточно широкая.

Нижняя панель такая же широкая, как и верхняя, при это спереди сканера отпечатков нет. Пока достоверно неизвестно, будет он встроен в экран, либо расположится на задней панели.