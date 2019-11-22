В Сети раскрыли внешность смартфона Galaxy A71 с 5G

Samsung в декабре должна представить Galaxy A71. Этот смартфон должен получить функции, которые сейчас не встретишь во флагманских аппаратах компании.

По имеющейся информации, в основе смартфона ляжет процессор Exynos 980 с поддержкой сетей пятого поколения.

Также в аппарате установят 108 Мп основную камеру с дополнительными тремя датчиками, расположенными в L-форме.

В Сети раскрыли внешность Galaxy A71. На рендерных изображениях можно увидеть вытянутый блок основной камеры с четырьмя датчиками.

Такое дизайнерское решение скоро дебютирует на смартфоне Honor V30. Источник утверждает, что корейский аппарат получит размеры 163х76х7,9 мм.

В экране смартфона будет выполнен каплевидный вырез для фронтальной камеры, а под дисплеем разместят сканер отпечатка пальца. Точной даты презентации Samsung Galaxy A71 пока не озвучивают.