В Сети раскрыли внешность Samsung Galaxy A70s

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре в Twitter опубликовал изображения смартфона Samsung Galaxy A70s в прозрачном чехле.

Эта модель, как ожидается, будет создана на базе процессора Snapdragon 675, и в устройстве установят 64 Мп модуль основной камеры.

Если информация про камеру подтвердится, то Galaxy A70s станет первым смартфоном компании с таким фотодатчиком.

Как видно на рендерах в смартфоне будет установлен дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

На тыльной стороне разместят тройную основную камеру. В смартфоне будет 3,5 мм разъем для наушников и USB-C.

Ранее сообщалось, что в Samsung Galaxy A70s установят 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+.



Также сегодня стало известно, что в будущей новинке установят аккумулятор на 4 400 мАч, при этом в Galaxy A70 корейская компания устанавливает батарею на 4 500 мАч.

Презентация Samsung Galaxy A70s должна состоятся в Индии. Ее проведут в конце сентября или начале октября.