В Сети раскрыли внешность Samsung Galaxy A70s

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В Сети раскрыли внешность Samsung Galaxy A70s

20.09.2019 19:45

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре в Twitter опубликовал изображения смартфона Samsung Galaxy A70s в прозрачном чехле.
Эта модель, как ожидается, будет создана на базе процессора Snapdragon 675, и в устройстве установят 64 Мп модуль основной камеры.

Если информация про камеру подтвердится, то Galaxy A70s станет первым смартфоном компании с таким фотодатчиком.

Как видно на рендерах в смартфоне будет установлен дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

На тыльной стороне разместят тройную основную камеру. В смартфоне будет 3,5 мм разъем для наушников и USB-C.

Ранее сообщалось, что в Samsung Galaxy A70s установят 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+.


Также сегодня стало известно, что в будущей новинке установят аккумулятор на 4 400 мАч, при этом в Galaxy A70 корейская компания устанавливает батарею на 4 500 мАч.

Презентация Samsung Galaxy A70s должна состоятся в Индии. Ее проведут в конце сентября или начале октября.

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