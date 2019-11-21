В Сети раскрыли внешность безрамочных ноутбуков Huawei

На Slashleaks опубликовали изображение новых ноутбуков от компании Huawei. Итернет-ресурс показал внешность MateBook 2020-го модельного года с экранами диагональю 14 и 15 дюймов.

Технические характеристики ноутбуков пока не раскрыты, но на изображениях можно увидеть, что в устройствах установят стандартный 3,5 мм разъем для гарнитуры, а также порты USB-A, один USB-C и HDMI.

Вокруг экранов новых MateBook будут очень узкие рамки, а такие модели сейчас называют безрамочными.

Презентация китайских ноутбуков должна пройти очень скоро, но когда они поступят в продажу и сколько будет стоить пока неизвестно.