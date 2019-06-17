В Сети раскрыли первые подробности об iPhone 2020

Уже известно, что яблочные смартфоны 2019 года будут отличаться в основном только квадратным модулем на задней панели, а в целом их дизайн останется прежним.

То есть смартфоны 2019 года, судя по слухам, не окажутся инновационными. При этом многим уже интересно, что Apple представит в следующем году.

О новых устройствах Apple рассказал инсайдер Мин-Чи Куо. Он заявляет, что в следующем году компания представит три смартфона, одним из которых может оказаться и преемник iPhone SE.

Инсайдер уверяет, что iPhone 2020 будут не продолжением актуальных моделей, а новыми смартфонами.

Их также будет три, где первые два получат экраны 6,1 и 6,7 дюйма, а третьему достанется 5,4-дюймовый экран.

Именно эта модель и может оказаться идеологическим преемником iPhone SE, о появлении которого слухи распространяли в Сети не раз.

Возможно, последний получит характеристики близкие к iPhone 8. Еще в смартфонах iPhone 2020, а точнее для старших моделей предложат варианты с поддержкой сетей пятого поколения.

Новые процессоры Apple будут производить по 5 нм техпроцессу, а еще в смартфоны вернут Touch ID и появится 3D-камера для сканирования объектов.