В Сети раскрыли некоторые характеристики смартфона Oppo Reno 3

Авторитетный индийский сетевой информатор Мукул Шарма рассказал про новый смартфон от компании Oppo.

Следующей моделью китайского производителя станет Oppo Reno 3. По данным источника этот аппарат получит 6,5-дюймовый AMOLED экран и процессор с поддержкой сетей пятого поколения.

Какой именно чип будет устанавливаться в смартфоне пока неизвестно.

Еще Шарма в своем Twitter написал, что в смартфоне установят основную камеру с датчиками 60, 8, 13 и 2 Мп. Модуль с фронтальной стороны будет на 32 Мп.

Памяти в аппарате разместят 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ ПЗУ.

Под «капотом» Oppo Reno 3 установят аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки VOOC 4.0.

Информации про дату выхода Oppo Reno 3 пока нет, но уже озвучена ориентировочная цена на устройство — от 470 долларов.