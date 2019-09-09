В Сети раскрыли характеристики и внешность смартфона Vivo V17 Pro

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В Сети раскрыли характеристики и внешность смартфона Vivo V17 Pro

09.09.2019 19:09

Vivo скоро представит свой новый смартфон V17 Pro, который будет отличаться от других устройств выдвижным модулем с двумя фронтальными камерами.
Накануне в сети показали изображения Vivo V17 Pro, а также раскрыли его основные характеристики.

В смартфоне в выдвижном блоке установят 32 Мп основной датчик изображения и 2 Мп вспомогательный, который будет служить для анализа сцены и размытия заднего фона.


На тыльной стороне устройства разместится основная камера с основным 48 Мп датчиком. Второй модуль сверхширокоугольный с разрешением 8 Мп.

Последние два получили разрешение 2 Мп, и скорее всего один нужен для макросъёмки, а другой для анализа глубины сцены.

Дисплей в смартфоне будет SuperAMOLED. Его диагональ составит 6,4-дюйма, а разрешение 2440х1080 пикселей.

В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 675, памяти установят 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной. Батарея в смартфоне будет размещена на 4100 мАч.

Также гаджет получит USB Type-C, NFC, Bluetooth и 3,5 мм разъем для наушников. О ценах и дате презентации смартфона пока ничего не сообщается.

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