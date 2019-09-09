В Сети раскрыли характеристики и внешность смартфона Vivo V17 Pro

Vivo скоро представит свой новый смартфон V17 Pro, который будет отличаться от других устройств выдвижным модулем с двумя фронтальными камерами.

Накануне в сети показали изображения Vivo V17 Pro, а также раскрыли его основные характеристики.

В смартфоне в выдвижном блоке установят 32 Мп основной датчик изображения и 2 Мп вспомогательный, который будет служить для анализа сцены и размытия заднего фона.



На тыльной стороне устройства разместится основная камера с основным 48 Мп датчиком. Второй модуль сверхширокоугольный с разрешением 8 Мп.

Последние два получили разрешение 2 Мп, и скорее всего один нужен для макросъёмки, а другой для анализа глубины сцены.

Дисплей в смартфоне будет SuperAMOLED. Его диагональ составит 6,4-дюйма, а разрешение 2440х1080 пикселей.

В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 675, памяти установят 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной. Батарея в смартфоне будет размещена на 4100 мАч.

Также гаджет получит USB Type-C, NFC, Bluetooth и 3,5 мм разъем для наушников. О ценах и дате презентации смартфона пока ничего не сообщается.