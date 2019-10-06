В Сети раскрыли характеристики Honor 9X для Европы

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В Сети раскрыли характеристики Honor 9X для Европы

06.10.2019 19:41

В Европе скоро будет представлен бестселлер бренда Honor. Китайская компания готовится к европейской презентации смартфона Honor 9X.
Точная дата презентации аппарата пока не озвучена, но авторитетный инсайдер раскрыл предварительную цену на смартфон, а также озвучил характеристики.

В ЕС Honor 9X будет предлагаться с тройной камерой (48, 8 и 2 Мп) и процессором Kirin 710F.

В Китае данная модель смартфона получила двойную основную камеру и более мощный чип Kirin 810.

Остальные характеристики европейской версии Honor 9X и китайской совпадают. На европейском рынке Honor 9X будет стоить в пределах 220-240 евро за версию с 4/128 ГБ.

В Китае аппарат в базовой конфигурации доступен с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За такую версию смартфона в КНР просят 275 долларов. В Европе Honor 9X будет предлагаться без сервисов Google.

 

Honor 9X и 9X Pro установили новый рекорд продаж

Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro

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