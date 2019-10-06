В Сети раскрыли характеристики Honor 9X для Европы

В Европе скоро будет представлен бестселлер бренда Honor. Китайская компания готовится к европейской презентации смартфона Honor 9X.

Точная дата презентации аппарата пока не озвучена, но авторитетный инсайдер раскрыл предварительную цену на смартфон, а также озвучил характеристики.

В ЕС Honor 9X будет предлагаться с тройной камерой (48, 8 и 2 Мп) и процессором Kirin 710F.

В Китае данная модель смартфона получила двойную основную камеру и более мощный чип Kirin 810.

Остальные характеристики европейской версии Honor 9X и китайской совпадают. На европейском рынке Honor 9X будет стоить в пределах 220-240 евро за версию с 4/128 ГБ.

В Китае аппарат в базовой конфигурации доступен с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За такую версию смартфона в КНР просят 275 долларов. В Европе Honor 9X будет предлагаться без сервисов Google.