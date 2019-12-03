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В Сети раскрыли дизайн удешевленного флагмана Samsung Galaxy A91

03.12.2019 20:02

Ранее уже была информация, что новый смартфон Galaxy A91 выйдет в обычной версии и модификации с поддержкой сетей пятого поколения.


Позднее выяснилось, что на некоторых рынках Galaxy S10 Lite будут продавать как Galaxy A91. По сути это будет удешевленный флагман, в котором установят более простую камеру и дисплей, что позволит снизить стоимость.

Сегодня в Сети раскрыли дизайн удешевленного флагмана Samsung Galaxy A91 на основе последних утечек информации.

В модели, судя по рендерам, появится массивный модуль камеры на задней панели. При этом пока достоверно неизвестно, сколько модулей будет в камере – три или четыре.

По некоторым данным, главный датчик получит разрешение 48 Мп, а еще камера получит оптическую стабилизацию. Также будут датчики на 12 и 5 Мп.

Что касается других данных, то смартфон будет с 6,7-дюймовым экраном AMOLED и разрешением Full HD+. В отверстии расположится 32 Мп фронтальная камера.

Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 855. Объём ОЗУ составит 8 ГБ, а ПЗУ – 128 ГБ. Аккумулятор в нем установят на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Ожидается, что презентация аппарата состоится 12 декабря.

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