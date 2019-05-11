В Сети раскрыли дизайн и характеристики смартфона Motorola One Vision

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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В Сети раскрыли дизайн и характеристики смартфона Motorola One Vision

11.05.2019 20:36

Через несколько дней состоится презентация нового смартфона Motorola One Vision, а немецкий ресурс уже опубликовал изображения будущей новинки.
Источник не только показал внешность смартфона, но также раскрыл европейские цены и озвучил характеристики смартфона.

Так, Motorola One Vision в ЕС будет стоить 300 евро. В основе смартфона лежит процессор Samsung Exynos 9609, который и позволил компании сделать устройство недорогим. Оперативной памяти аппарат получит 4 ГБ, а постоянной 128 ГБ.

Привлекательной особенностью Motorola One Vision станет экран, в котором для фронтальной 25 Мп камеры сделали отверстие. Про сам экран данных пока нет.

На тыльной стороне установили двойную камеру с датчиками 48 и 5 Мп, а также диафрагмой основного объектива F/1,7, тогда как второй будет работать для анализа глубины сцены с целью размытия заднего фона.

Также известно, что в смартфоне будет установлен аккумулятор 3500 мАч, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. NFC модуля в новинке не будет. Презентация Motorola One Vision состоится 15 мая, а в продаже устройство появится 16 мая.

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