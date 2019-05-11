В Сети раскрыли дизайн и характеристики смартфона Motorola One Vision

Через несколько дней состоится презентация нового смартфона Motorola One Vision, а немецкий ресурс уже опубликовал изображения будущей новинки.

Источник не только показал внешность смартфона, но также раскрыл европейские цены и озвучил характеристики смартфона.

Так, Motorola One Vision в ЕС будет стоить 300 евро. В основе смартфона лежит процессор Samsung Exynos 9609, который и позволил компании сделать устройство недорогим. Оперативной памяти аппарат получит 4 ГБ, а постоянной 128 ГБ.

Привлекательной особенностью Motorola One Vision станет экран, в котором для фронтальной 25 Мп камеры сделали отверстие. Про сам экран данных пока нет.

На тыльной стороне установили двойную камеру с датчиками 48 и 5 Мп, а также диафрагмой основного объектива F/1,7, тогда как второй будет работать для анализа глубины сцены с целью размытия заднего фона.

Также известно, что в смартфоне будет установлен аккумулятор 3500 мАч, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. NFC модуля в новинке не будет. Презентация Motorola One Vision состоится 15 мая, а в продаже устройство появится 16 мая.