В Сети раскрыли дизайн и характеристики Samsung Galaxy A51

Новый смартфон, как ожидается, будет представлен в декабре.

При этом до презентации уже известны некоторые характеристики модели, а инсайдер опубликовал рендеры с демонстрацией дизайна Samsung Galaxy A51.

В аппарате будет установлен 6,5-дюймовый экран, в котором будет вырез под фронтальную камеру. Размеры устройства составят: 158,4×73,7×7,9 мм.

На задней панели расположат четыре модуля основной камеры, которые расположили в форме литеры L. также в модели есть USB Type-C и обычный разъем для наушников.

Работать Samsung Galaxy A51 будет на процессоре процессор Exynos 9611 с GPU Mali-G72 MP3, а за его автономность ответит батарея на 4 000 мАч.

Оперативной памяти предложат минимум 4 ГБ, а встроенной 64 или 128 ГБ. Селфи-камера получит разрешение 32 Мп, а основная – 48 Мп.