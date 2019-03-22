В Сети представлены фото с производства смартфона Redmi Note 7 Pro

Источником фотографий с производства нашумевшего смартфона и складов, выступил вице-президент компании Xiaomi и президент бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing).

Вместе со снимками было опубликовано и короткое сообщение, в котором говорится, что на производственной площадке каждую минуту выпускают 330 новых Redmi Note 7 Pro.

В связи с ажиотажным спросом на новинку, а также ее выходом за пределы Китая, завод не успевает обеспечивать необходимые объемы.

Тем не менее, руководство уверено, что с планами по поставкам на март они справятся.

Xiaomi назвала цены на смартфон Xiaomi Redmi Note 7 в России.