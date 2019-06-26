В Сети представлен рендер смартфона LG Stylo 5 со стилусом

Новое рендерное изображение опубликовал сайт Slashleaks. На нем показали новый смартфон LG Stylo 5, который будет предлагаться со стилусом.



Судя по рендеру, созданному на основании последних слухов, в устройстве обе камеры будут с одним модулем, а сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели.

К тому же в смартфоне будут достаточно толстые рамки. Ожидается, что технически это будет не флагманская модель.