В Сети представлен рендер смартфона LG Stylo 5 со стилусом

В Сети представлен рендер смартфона LG Stylo 5 со стилусом26.06.2019 19:10
Новое рендерное изображение опубликовал сайт Slashleaks. На нем показали новый смартфон LG Stylo 5, который будет предлагаться со стилусом.
Судя по рендеру, созданному на основании последних слухов, в устройстве обе камеры будут с одним модулем, а сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели.
К тому же в смартфоне будут достаточно толстые рамки. Ожидается, что технически это будет не флагманская модель.
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