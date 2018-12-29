В Сети появился первый качественный рендер Xiaomi Pocophone F2

Недавно преемник флагманского смартфона Xiaomi Pocophone F1 появился в бенчмарке, о чем «Астера» уже писала, при этом сегодня в сети распространили качественный рендер готовящейся новинки.



На новом рендерном изображении второе поколение «бюджетного» флагмана показали со всех сторон.

Уже известно, что модель получит вырез в виде капли, при этом в отличие от предшественника он будет немного меньше.

На задней панели устройства будет располагаться камера с двумя модулями, расположенными вертикально, а еще там установят сканер отпечатков пальцев.