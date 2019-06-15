Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети15.06.2019 19:13
YouTube-канале Corridor опубликовали пародийный ролик, в котором робот Boston Dynamics дает отпор людям.
До этого был опубликовано видео, в котором показали, как унижают робота — ему бросали коробки, чтобы он ловил и бросал обратно человеку.
Но между этим робота били клюшкой, разбивали об голову бутылку и толкали его.
Блогеры решили показать, как робот может дать отпор человеку.
Перед этим его расстреливали и били плетью, а в конце видео робот от Boston Dynamics не выдержал и нанес два сокрушительных удара людям.
Авторы отметили, что это пародийное видео, а сам робот является переодетым в костюм человеком.
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