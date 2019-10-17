В Сети появилось подтверждение существования смартфона Xiaomi Mi Note 10

Ранее представитель Xiaomi сообщил, что компания не планирует выпускать в 2019 году смартфоны серии Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note.

Но новые снимки доказывают, что Mi Note все-таки разрабатывается и модель уже находится на финальной стадии тестирования.

По слухам, презентация Mi Note 10 состоится до конца октября. Авторитетный инсайдер Мукул Шарма на своей странице в соцсети опубликовал снимки включённого смартфона с запущенной программой AIDA 64.

Благодаря ей и стало известно, что в основе будущей новинке лежит процессор с модельным номером SM8250, а это кодовое название чипа Kona.

Предположительно, это еще непредставленная платформа Snapdragon 865, но это не точно.