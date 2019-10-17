В Сети появилось подтверждение существования смартфона Xiaomi Mi Note 10

В Сети появилось подтверждение существования смартфона Xiaomi Mi Note 1017.10.2019 15:22
Ранее представитель Xiaomi сообщил, что компания не планирует выпускать в 2019 году смартфоны серии Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note.
Но новые снимки доказывают, что Mi Note все-таки разрабатывается и модель уже находится на финальной стадии тестирования.
По слухам, презентация Mi Note 10 состоится до конца октября. Авторитетный инсайдер Мукул Шарма на своей странице в соцсети опубликовал снимки включённого смартфона с запущенной программой AIDA 64.
Благодаря ей и стало известно, что в основе будущей новинке лежит процессор с модельным номером SM8250, а это кодовое название чипа Kona.
Предположительно, это еще непредставленная платформа Snapdragon 865, но это не точно.
Alleged screen of the upcoming Xiaomi Mi Note 10.#Xiaomi #redmi #minote10 pic.twitter.com/DijZCWvB2H
— Mukul Sharma (@stufflistings) 17 октября 2019 г.
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