В Сети появилось первое изображение Huawei P40 Pro с пентакамерой

До презентации нового камерофона от Huawei еще достаточно далеко, но в сети источник уже опубликовал изображение задней части смартфона с блоком основной камеры.

Как и ожидалось, в Huawei P40 Pro будет прямоугольный блок камеры, и теперь известно, что на нем разместят пять модулей, четыре из которых будут в одной линии, а пятый разместят во втором ряду.

Светодиодную вспышку и другие датчики камеры вынесут за пределы блока камеры.

Презентация серии смартфонов Huawei P40 состоится в марте 2020 года. По слухам, аппарат оснастят перископной камерой с 10-кратным оптическим зумом и 3D ToF датчиком.

Оптика у Huawei P40 Pro будет от компании Leica. Логотип этой компании в смартфоне разместят на свободном месте основного блока камеры.