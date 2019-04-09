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В Сети появилось новое изображение iPhone XI и iPhone XI Max

09.04.2019 19:32

О новом поколении смартфонов iPhone регулярно появляются сообщения, некоторые из которых противоречивы.


В самой компании никогда не говорят о готовящихся новинках и не реагируют на всевозможные слухи. По традиции о новинках американский производитель рассказывает в сентябре в рамках специально организованного мероприятия.

Уже не раз публиковались рендеры и в том числе, созданные на основе фото заднего шасси смартфона, которое оказалось в распоряжении зарубежных изданий.

На этот раз в Сети появилось новое изображение iPhone XI и iPhone XI Max, а точнее рендер, созданный известным инсайдером Бен Гескин (Ben Geskin).

Последний сообщает, что на изображении он показал смартфоны с учетом того, что ему удалось узнать о новинках.

Этот инсайдер подтверждает наличие квадратной камеры, в которой будет три датчика, а среди них обычный широкоугольный объектив, суперширокоугольный объектив и модуль с двухкратным зумом. iPhone XI и iPhone XI Max будут иметь экраны, выполнение по технологии OLED.

Их диагональ составит 6,1 и 6,5 дюйма.

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