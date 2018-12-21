В Сети появилось фото с пирамидой из упаковок молодежного Xiaomi Play

Судя по опубликованному снимку новинка уже готова к запуску, а согласно официальному заявлению производителя, смартфон Xiaomi Play будет представлен уже 24 декабря.

В Сети появилось фото с пирамидой из упаковок смартфона Xiaomi Play, который позиционируется китайской компанией, как молодежная модель.

Сейчас известно, что аппарат получит к5,84-дюймовый экран, разрешение которого составляет 2280×1080 точек. Основная камера будет двойная с основным модулем на 12 Мп.

Для селфи в смартфоне предложат камеру на 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев в модели будет располагаться на задней панели, а за автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 3000 мАч.

Для покупки Xiaomi Play будет доступен в нескольких конфигурациях с объёмом оперативной памяти 4 или 6 ГБ и постоянной 64 или 128 ГБ.