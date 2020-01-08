В сети появились живые фотографии смартфона LG V60 ThinQ

В сети появились живые фотографии смартфона LG V60 ThinQ08.01.2020 18:48
Новый смартфон, как ожидается, будет представлен на выставке Mobile World Congress 2020 в следующем месяце.
Ранее предполагалось, что аппарат не будет флагманским, но как оказалось это не так.
Модель наряду с LG G9 ThinQ окажется флагманской и получит поддержку работы в сетях пятого поколения, чего у последнего не будет.
При этом этим смартфонам приписывают одинаковый дизайн и немного разные характеристики.
Инсайдер распространил в сети первые живые фотографии, где показан LG V60 ThinQ.
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