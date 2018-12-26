В Сети появились рендеры чехлов для Nokia 9 PureView с пятью камерами

Про флагманский смартфон от Nokia сообщалось уже многократно, но последние рендерные изображения раскрывают аппарат во всей своей красе.



В распоряжении издания AndroidPure оказались рендерные изображения чехлов для Nokia 9 PureView с пятью камерами.

На изображениях показали в основном только чехлы, но вместе с ними отчетливо виден большой модуль с пятью объективами, лазерным помощником автофокуса и светодиодной вспышкой.

Общее расположение всех этих элементов выглядит очень привлекательно, так как их объединили в один большой модуль.

По слухам в Nokia 9 PureView будет установлен процессор Snapdragon 845, но не исключается появление смартфона с более новой системой — Snapdragon 855.

Оперативной памяти в аппарате должно быть 8 ГБ, аккумулятор на 4150 мА•ч, а сам экран диагональю 5,9-дюйма.

Презентация Nokia 9 PureView должна состоятся на выставке электроники MWC 2019.