В сети появились первые скриншоты Android для кнопочных телефонов

Несмотря на развитие смартфонов, кнопочные телефоны все еще востребованы, и как правило они работают на собственной операционной системе, которая не обладает большими возможностями.

Конечно есть кнопочные телефоны, которые работают на системе KaIOS, а среди таких устройств Nokia 8110 4G. На этот телефон уже выпущены YouTube, Twitter и WhatsApp, позже появятся и другие приложения.

В будущем на обычных «звонилках» может появится и модифицированный Android. О разработке более простого «зеленого робота» сообщают авторитетные источники.

В первую очередь Android для кнопочных телефонов будет востребован на развивающихся рынках, среди которых Индия.

В этой стране большим спросом пользуются телефоны с KaIOS. О самой ОС для «звонилок» пока ничего не известно, но источник уже показал скриншоты браузера Chome для нового Android.