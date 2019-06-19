В Сети появились первые фотографии нового смартфона Xiaomi CC9

Несколько дней назад стало известно, что китайская компания готовит к выходу новый смартфон с необычным названием Xiaomi CC9.

Более того известно, что эта модель будет представлена еще в более доступном исполнении Xiaomi CC9е. Есть данные, что эти названия рабочие и на рынок устройства поступят с другими названиями.

Пока же смартфон Xiaomi CC9 смогли сфотографировать в руках у пользователей. Снимки распространили в сети, но рассмотреть все детали аппарата не получится.

Тем не менее можно заметить на тыльной стороне блок с тремя камерами и отдельной фотовспышкой. Ожидается, что презентация новинок состоится в ближайшее время.