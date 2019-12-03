В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3: Nemesis

В PlayStation Store был замечен римейк Resident Evil 3: Nemesis, про который уже неоднократно сообщалось и судя по всему его уже скоро представят.

Помимо этого, в сети опубликовали обложки проекта, и как оказалось их извлекли из серверов японской компании Sony.

Подробностей про ремейк пока нет, но есть предположение, что проект представят 13 декабря на вручении премии The Game Awards 2019.

Оригинальный Resident Evil 3: Nemesis вышел в 1999 году, а ремейк появится в 2020 году, причем он выйдет сразу на все платформы — PlayStation 4, Xbox One и ПК.