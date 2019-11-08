В Сети появились новые изображения смартфона Pocophone F2

В Сети появились новые изображения смартфона Pocophone F208.11.2019 13:09
До сих пор остается непонятным, когда китайская компания выпустит новое поколение «убийцы» флагманов.
Уже известно, что смартфон все-таки выйдет, о чем ранее сообщали представители компании.
Инсайдеры ранее распространяли первые подробности о новинке, но теперь в сети появилось новое изображение смартфона, исходящее от производителя чехлов.
Чехол для будущего Pocophone F2 получил название Rugged Armor, а изображение опубликовал официальный сайт Spigen.
По предварительным данным, новое поколение Pocophone F2 будет во многом иметь схожесть с Redmi K20.
Также у него будет выдвижная фронтальная камера и основная камера с тремя модулями. Предварительная стоимость составит около 300 долларов.
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