В сети появились изображения новой фирменной прошивки от Xiaomi

В сети появились изображения новой фирменной прошивки от Xiaomi12.09.2019 00:20
Новую прошивку MIUI компания Xiaomi должна представить 24 сентября одновременно с презентацией новых смартфонов Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4.
Недавно в Сети распространили скриншоты MIUI 11. Хх опубликовали на портале XDA Developers.
Теперь инсайдер Мукул Шарма в своем Twitter демонстрирует встроенные в MIUI 11 приложения, будильник и калькулятор.
В целом в них существенных изменений не произошло, при этом они станут более удобными, чем в MIUI 10.
Дизайнеры переработали некоторые кнопки в приложениях, а в будильнике изменили местоположение кнопки «добавить будильник».
Также в новой прошивке калькулятор можно вынести на рабочий стол. Скорее всего такую функцию получит не только калькулятор, но и другие встроенные приложения.
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