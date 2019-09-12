В сети появились изображения новой фирменной прошивки от Xiaomi

Новую прошивку MIUI компания Xiaomi должна представить 24 сентября одновременно с презентацией новых смартфонов Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4.

Недавно в Сети распространили скриншоты MIUI 11. Хх опубликовали на портале XDA Developers.

Теперь инсайдер Мукул Шарма в своем Twitter демонстрирует встроенные в MIUI 11 приложения, будильник и калькулятор.

В целом в них существенных изменений не произошло, при этом они станут более удобными, чем в MIUI 10.

Дизайнеры переработали некоторые кнопки в приложениях, а в будильнике изменили местоположение кнопки «добавить будильник».

Также в новой прошивке калькулятор можно вынести на рабочий стол. Скорее всего такую функцию получит не только калькулятор, но и другие встроенные приложения.