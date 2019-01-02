В Сети появились характеристики новых процессоров AMD Ryzen 3000

Через неделю компания AMD на выставке электроники CES 2019 проведет большую конференцию, на которой выступит глава компании. Также на выставке будет представлено новое поколение процессоров Ryzen 3000 и основные характеристики новых чипов уже есть в Сети.

Флагманская модель — Ryzen 9 3800X получит 16 ядер, при этом у Ryzen 7 2700X их всего восемь. Тут стоит отметить, что помимо увеличения количества ядер сохранилась поддержка многопоточности и повысилась частота до 3,9 ГГц.

Специалисты отмечают, что конкурирующей компании Intel, нужно будет проделать большую работу, чтобы выпустить достойного конкурента Ryzen 9 3800X.

Прибавка ядер произошла также у Ryzen 5 и Ryzen 3 (плюс два), а вот Ryzen 7 со сменой поколения сразу получил дополнительных 4 ядра.