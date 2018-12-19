В Сети появились фотографии флагмана Nokia с пятью камерами

В распоряжении зарубежных источников оказались живые фотографии чехла для нового флагманского смартфона Nokia.



Ранее уже было упоминание, о том что устройство получит основную камеру с пятью модулями, а сегодня она подтверждается и снимком.

На фото показан чехол с 7 дырками. У модели будет пять модулей в основной камере, а шестое отверстие предназначено для фотовспышки, тогда как седьмой – для лазерного помощника автофокуса.

По предварительным данным, презентация нового смартфона с названием Nokia 9 PureView состоится в начале 2019 года.