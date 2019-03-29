В Сети появились фото геймпада DUALSHOCK 5 для PlayStation 5

Презентация нового поколения консоли от Sony должна пройти летом, а ее продажи скорее всего начнутся в конце 2019 или начале 2020 года.

Про саму консоль PlayStation 5 достоверных данных пока нет, а все что ранее сообщалось пока не было подтверждено официально.

При этом в сети уже показали DUALSHOCK 5. Контролер очень похож на DUALSHOCK 4, но в нем вместо сенсорной панели установлен LCD экран.

На дисплее будет отображаться различная информация, включая советы и особые режимы игры.

По слухам, DUALSHOCK 5 будет заряжаться автоматически, да еще и беспроводным способом через Wi-Fi. При этом на снимках показан контролер подключенный проводом.

В целом некоторые сомневаются, что это финальная версия DUALSHOCK 5, а скорее всего это один из ранних прототипов геймпада от Sony.