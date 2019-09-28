В Сети появилась распаковка нового смартфона OnePlus 7T

Два дня назад компания OnePlus в Индии представила свой смартфон OnePlus 7T, а также первый телевизор серии OnePlus TV.

OnePlus 7T уже доступен для покупки в Индии и уже после официально старта продаж в Сети появилась распаковка новинки на видео.

OnePlus 7T предлагается за 535 долларов в версии 8/128 ГБ и 565 долларов за версию 8/256 ГБ.

Пока аппарат доступен только в Индии, а в следующем месяце его начнут продавать на европейском рынке и Китае.

Напомним, в OnePlus 7T установили тройную камеру и процессор Snapdragon 855 Plus.

Основной датчик камеры на 48 Мп, а остальные на 16 и 12 Мп. С фронтальной стороны установлен датчик на 16 Мп.