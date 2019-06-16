В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Оптические иллюзии в Сети вызывают огромное количество споров и разногласий.

В Twitter опубликовали еще одну иллюзию, автором которой является Дэвид Ноак.

Он работает в Техасском университете профессором и часто создает оптические иллюзии, опубликовывает их в Сети, а через некоторое время объясняет, как они работают.

Новая иллюзия состоит из шаров и разноцветных полос, причем на первый взгляд кажется, что они разного цвета, но на самом деле они одно – коричневого.

Ноак объяснил такой эффект. Оказалось, что он называется цветовым контекстом, и в нем восприятие цвета человеком зависит от расположения шара и линий.

От того, что на иллюзии шары расположены в разных цветовых контекстах, они и воспринимаются разными цветами.