В Сети показали упаковку недорого смартфона Realme X2 Pro

В Сети показали упаковку недорого смартфона Realme X2 Pro05.10.2019 21:30
Инсайдеры опубликовали коробку смартфона Realme X2 Pro, причем снимок был сделан на этот же смартфон, на что указывает водяной знак в нижней части фотографии.
Realme X2 Pro станет первым смартфоном компании на флагманском процессоре Snapdragon 855 Plus, причем аппарат по слухам составит конкуренцию смартфонам от компании Xiaomi.
В Realme X2 Pro будет установлен 6,55-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением матрицы 2400х1080 пикселей. В экране будет еще каплевидный вырез под фронтальные камеры.
Аппарат должен получить поддержку быстрой зарядки Super VOOC мощностью 50 Вт, батарею на 4000 мАч, и основной модуль камеры на 64 Мп.
По слухам, в смартфоне также установят стереодинамики и NFC.
Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
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