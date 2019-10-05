В Сети показали упаковку недорого смартфона Realme X2 Pro

Инсайдеры опубликовали коробку смартфона Realme X2 Pro, причем снимок был сделан на этот же смартфон, на что указывает водяной знак в нижней части фотографии.

Realme X2 Pro станет первым смартфоном компании на флагманском процессоре Snapdragon 855 Plus, причем аппарат по слухам составит конкуренцию смартфонам от компании Xiaomi.

В Realme X2 Pro будет установлен 6,55-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением матрицы 2400х1080 пикселей. В экране будет еще каплевидный вырез под фронтальные камеры.

Аппарат должен получить поддержку быстрой зарядки Super VOOC мощностью 50 Вт, батарею на 4000 мАч, и основной модуль камеры на 64 Мп.

По слухам, в смартфоне также установят стереодинамики и NFC.