Рендерные изображения распространил в Сети ресурс Slashleaks, который создавал их на основе чертежей, ранее оказавшихся в Интернете.



Так, в сети показали созданные по чертежам рендеры iPhone 2019 года. В линейке, как и в этом году, будет три смартфона с предварительными названиями смартфонов iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR.

Эти изображения еще раз подтверждают наличие квадратного модуля на задней панели. Как уже ранее сообщалось, в старших моделях будет тройная, а в младшей двойная основная камера.

Источник также сообщает, что смартфоны получат экран размером 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма, и в них останется «монобровь» от предшественников.

Все подробности о новинках 2019 года будут раскрыты уже в сентябре.