Практически каждый день в Сети появляются сообщения о новых флагманах компании OnePlus.

Сама OnePlus уже активно ведет рекламную кампанию, подогревая интерес к своим смартфоном, а между тем инсайдеры публикуют новые фото и изображения, на которых запечатлены либо сами смартфоны, либо аксессуары к ним.

Так, сегодня в Сети показали смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro в фирменных чехлах. Источник уверяет, что данные изображения являются официальными.

Если верить этим снимкам, то всего вариантов чехлов будет три с разным покрытием и структурой.