В Сети показали схематическое изображение смартфона OnePlus 7T

Ресурс Slashleaks решил показать особенность OnePlus 7T. Схематические изображения будущего китайского флагманского смартфона зарубежному сайту передал инсайдер Эван Бласс. Этот человек часто делится достоверной информацией, касающейся новых смартфонов.

На Slashleaks схематически была показана задняя панель смартфона OnePlus 7T и как оказалось в этом устройстве будет круглый блок для основной камеры. Сколько в нем будет датчиков изображения пока неизвестно.

Больше подробностей про OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro станет известно ближе к презентации, а ее по слухам решили провести 26 сентября в Индии.