В Сети показали рендеры смартфонов линейки Samsung Galaxy S20

До презентации серии флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20 остался еще месяц, и за этот месяц инсайдеры смогут раскрыть практически все особенности смартфонов.

Напомним, корейская компания готовит три модели — Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.

Накануне в Сети опубликовали рендеры аппаратов, а источником изображения стал сетевой информатор Ишан Агарвал.

На своей страничке в социальной сети Twitter он опубликовал изображения всех моделей серии. Благодаря рендеру теперь известно, как внешне отличаются аппараты с тыльной стороны.

Так, в Galaxy S20 основная камера будет состоять из четырёх датчиков, а в двух других аппаратах камера уже пятимодульная.

Между тем, сегодня «АСТЕРА» писала, что в Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus будет установлен 12 Мп основной модуль нового поколения, а в старшей версии флагманской серии корейская компания установит 108 Мп датчик.