В Сети показали рендеры смартфона Xiaomi Mi 10

Независимый дизайнер показал рендеры Xiaomi Mi 10. Он считает, что компания в этой модели уже откажется от вырезов в экране и для фронтальной камеры реализуют отверстие.

Дизайнер одинарную камеру для селфи разместил в левом верхнем углу дисплея, а сканер отпечатка пальца будет установлен под экраном.

На тыльной стороне смартфона разместят тройную камеру и времяпролетный модуль для определения глубины сцены. Такое решение сейчас можно встретить в Huawei P30 Pro.

Процессор в Xiaomi Mi 10 будет от Snapdragon и возможно в устройстве уже будет 5G модем.

Стоит еще ожидать в аппарате защиту от воды и пыли, а также двухстороннюю беспроводную зарядку.