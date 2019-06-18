В Сети показали рендеры нового смартфона LG со стилусом

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.32 EUR/RUB: 72.11 BTC/USD: 9320.35

18 июля : вторник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

В Сети показали рендеры нового смартфона LG со стилусом

18.06.2019 22:03

В Сети были опубликованы качественные рендеры недорого смартфона LG Stylo 5.

Изображениями поделился портал Android Headlines. На них можно увидеть, что новый смартфон получит экран без вырезов, одинарную основную камеру и обычный сканер отпечатка пальца.


Предположительно LG Stylo 5 будет представлен в текущем мясце, так как Stylo 4 показали в июне 2018 года.

По слухам, в новом смартфоне со стилусом будет установлен недорогой процессор Snapdragon 450 и 2 ГБ оперативной памяти. Основная камера в LG Stylo 5 будет с разрешением 13 Мп, а фронтальная на 5Мп.

Диагональ дисплея в будущей новинке составит 6,2-дюйма, а его разрешение 2160х1080 точек.

Функционал стилуса в серии Stylo конечно уступает аналогичному перу в смартфонах серии Galaxy Note, при этом пользователь в LG Stylo может не только управлять устройством, но также и создавать рукописные заметки.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги