В Сети показали рендеры нового смартфона LG со стилусом

В Сети показали рендеры нового смартфона LG со стилусом18.06.2019 22:03
В Сети были опубликованы качественные рендеры недорого смартфона LG Stylo 5.
Изображениями поделился портал Android Headlines. На них можно увидеть, что новый смартфон получит экран без вырезов, одинарную основную камеру и обычный сканер отпечатка пальца.
Предположительно LG Stylo 5 будет представлен в текущем мясце, так как Stylo 4 показали в июне 2018 года.
По слухам, в новом смартфоне со стилусом будет установлен недорогой процессор Snapdragon 450 и 2 ГБ оперативной памяти. Основная камера в LG Stylo 5 будет с разрешением 13 Мп, а фронтальная на 5Мп.
Диагональ дисплея в будущей новинке составит 6,2-дюйма, а его разрешение 2160х1080 точек.
Функционал стилуса в серии Stylo конечно уступает аналогичному перу в смартфонах серии Galaxy Note, при этом пользователь в LG Stylo может не только управлять устройством, но также и создавать рукописные заметки.
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