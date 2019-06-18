В Сети показали рендеры нового смартфона LG со стилусом

В Сети были опубликованы качественные рендеры недорого смартфона LG Stylo 5.

Изображениями поделился портал Android Headlines. На них можно увидеть, что новый смартфон получит экран без вырезов, одинарную основную камеру и обычный сканер отпечатка пальца.



Предположительно LG Stylo 5 будет представлен в текущем мясце, так как Stylo 4 показали в июне 2018 года.

По слухам, в новом смартфоне со стилусом будет установлен недорогой процессор Snapdragon 450 и 2 ГБ оперативной памяти. Основная камера в LG Stylo 5 будет с разрешением 13 Мп, а фронтальная на 5Мп.

Диагональ дисплея в будущей новинке составит 6,2-дюйма, а его разрешение 2160х1080 точек.

Функционал стилуса в серии Stylo конечно уступает аналогичному перу в смартфонах серии Galaxy Note, при этом пользователь в LG Stylo может не только управлять устройством, но также и создавать рукописные заметки.