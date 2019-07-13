В Сети показали рендеры флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro

До презентации Huawei Mate 30 Pro еще очень далеко, но опубликованные в Сети рендеры дают полное представление, как будет выглядеть новый китайский флагман.

Презентация Huawei Mate 30 Pro состоится в октябре, но инсайдер уже показал рендеры смартфона.

В целом аппарат не будет копировать другие устройства, так как в нем будет достаточно большая «челка» и крупный модуль для четырех камер и датчиков.

Рендеры подтвердили, что в смартфоне с лицевой стороны будет очень сильно загнутое по бокам защитное стекла. В верхней части расположена «челка», за которой разместят динамик, камеру и датчики. Технические характеристики Huawei Mate 30 Pro пока неизвестны.